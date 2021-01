Addio a Simone Monticelli, 42 anni: amici e colleghi raccolgono fondi

Addio a Simone Monticelli: il giovane di San Vittore Olona aveva 42 anni. L’iniziativa degli amici.

Addio a Simone Monticelli

San Vittore Olona è in lutto: Simone Monticelli è venuto a mancare all’età di 42 anni a causa di una malattia. Molto conosciuto in paese, lo piange tutta la sua famiglia e i tanti amici, tra cui gli ex compagni di classe e gli ex compagni di squadra del Centro giovanile calcio con cui ha giocato tantissime partite sul rettangolo di gioco.

E gli amici e colleghi hanno lanciato una raccolta fondi su Gofundme.com “Come saprete, purtroppo il nostro amico Simone Monticelli ci ha lasciato prematuramente qualche giorno fa – si legge nella presentazione dell’iniziativa – Questo vuole essere un modo per salutarlo un’ultima volta e stringere nel nostro abbraccio la sua famiglia. Il ricordo di Simone è ancora molto forte, per tutti noi è stato un un collaboratore infaticabile, affidabile e soprattutto una persona che riusciva a regalarci un sorriso anche nei momenti di difficoltà. Simone ha una famiglia e tre bambine, a cui vogliamo dimostrare il nostro sostegno con questa raccolta fondi. Ciao Simone, un abbraccio i tuoi colleghi ed i tuoi amici”.

