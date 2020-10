Addio a Silvio Re Dionigi, storico negoziante di Sant’Ilario

Addio a Silvio Re Dionigi: la frazione di sant’Ilario di Nerviano piange lo storico negoziante.

Il suo storico negozio, per la precisione la storica “posteria”, era in via Cavallotti. Ora la frazione di sant’Ilario di Nerviano piange la scomparsa di Silvio Re Dionigi, venuto a mancare all’età di 83 anni. Per 30 anni ha portato avanti questa attività commerciale che, di fatto, in una piccola comunità come quella della frazione era un autentico punto di riferimento: nel suo negozio si poteva trovare di tutto, dai generi alimentari agli accessori per la casa.

Il papà di Silvio, Giuseppe, era da tutti conosciuto col soprannome di “Pipeta” e ha gestito il panificio di via Garibaldi molti anni dai, insieme ai figli. Poi Silvio ha dato il via all’avventura della posteria, attività che ha portato avanti per 30 anni, fino al 2000 quando è arrivata la meritata pensione.

