Addio a Sergio Casalone, storico volto della Lega

Addio a Sergio Casalone, lo piange la Lega di Rescaldina.

Addio a Sergio Casalone

La Lega di Rescaldina è in lutto: è venuto a mancare Sergio Casalone, aveva 86 anni. E’ stato uno dei primi aderenti al movimento e tra i fondatori della Lega in paese. Per il Carroccio rescaldinese ha ricoperto il ruolo di segretario e di consigliere comunale. “Era l’elemento che riuniva il gruppo, attendo e acuto osservatore dei problemi del nostro comune – ricordano dal Carroccio – Scriveva articoli di questi sociali su Partecipare, alla sua età. Un esempio per tutti noi. Sarà sempre ricordato nel nostro cuore e nella nostra mente”.

I funerali si svolgeranno martedì, alle 9.30, nella chiesa prepositurale.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE