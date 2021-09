Addio a Sergio Balzani, frontman dei Numantini, storico gruppo legnanese conosciuto in tutto l’Altomilanese

Si è spento nella notte Sergio Balzani, frontman dei Numantini, storico gruppo legnanese conosciuto in tutto l’Altomilanese come tra i più longevi nel proporre teatro canzone e testi ad alto contenuto sociale ed evocativo di fatti storici che non dobbiamo dimenticare: la realtà operaia, la Resistenza, l'emigrazione su tutti. Impegnato in politica e nel sociale, attivo al Circolo e e nell'Anpi, sono in tanti a ricordarlo con l'immancabile chitarra e con la sua voce potente. E' stato anche presidente del basket Canegrate. Canegratese, vedovo da pochi mesi, lascia i figli Edoardo e Marta.