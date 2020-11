Addio a Rosy Quartini, amata parrocchiana vittima del Covid

Addio a Rosy Quartini: la donna era molto impegnata nella Parrocchia di Maria Madre della Chiesa di Nerviano.

Addio a Rosy Quartini

Si era dedicata completamente alla Parrocchia di Maria Madre della Chiesa: era una delle lettrici, membro del Gruppo terza età parrocchiale e sempre in prima fila nell’organizzazione delle feste. Lei era Rosa Quartini, Rosy come la chiamavano tutti. A portarsela via è stata il Covid. Aveva 75 anni e lascia il marito Giancarlo e il figlio Ruggero.

Classe 1941 (coscritta proprio di don Emilio Colombo che la parrocchia di Maria Madre l’ha fondata, e del quale tutta la famiglia era grande amica), Rosy aveva lavorato in una ditta metalmeccanica come responsabile dell’ufficio acquisti (prima a Milano e poi a Caronno Pertusella) fino alla meritata pensione.

Donna di grande fede (già prima della creazione della nuova parrocchia, lei e la sua famiglia la si vedevano alle Messe sotto i portici delle Gescal), è stata una figura importante per la parrocchia di Maria Madre, essendo molto impegnata in varie attività: era una lettrice durante le cerimonie in chiesa, era attivissima poi nel Gruppo terza età che si occupava di catechesi e preghiera; ed era poi sempre lei ad occuparsi delle vendita dei giornali in chiesa così come nella vendita delle torte e nell’organizzazione delle feste patronali e parrocchiali. E, inoltre, aveva fatto parte anche del Consiglio pastorale.

Rosy aveva scoperto la positività al Covid prima di un intervento chirurgico a fine ottobre. Poi i primi sintomi: febbriciattola, un po’ di tosse, poi le sue condizioni si sono aggravate.

