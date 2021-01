Con Rosario Alì se ne va una delle figure di spicco della destra nel Magentino a cavallo tra il vecchio e il nuovo secolo. Classe 1939, Alì si è spento domenica dopo una lunga malattia.

Addio a Rosario Alì, volto storico della destra nel Magentino

Volto storico del Movimento Sociale Italiano prima e di Alleanza Nazionale poi, pur risiedendo a Sedriano, ha raggiunto a Vittuone l’apice della sua carriera politica: fu infatti assessore a Servizi sociali, Sport e Tempo libero nella prima Giunta di Carlo Portaluppi, a partire dal 1998, e seguì in prima persona l’iter per la realizzazione della casa per anziani «Il Gelso». Sedette poi in Consiglio comunale anche nella seconda Giunta Portaluppi. Si candidò in più occasioni pure a Sedriano, dove fece parte per diversi anni della Commissione farmacia comunale e prestò volontariato negli Amici Vigili, senza tuttavia riuscire a essere eletto.

La passione per la politica trasmessa alla figlia

Rosario Alì lascia la moglie Rosangela e la figlia Elisabetta, attuale assessore al Bilancio del Comune di Sedriano, cui ha trasmesso la passione per la politica fin da quando era una ragazzina.

