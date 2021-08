Addio a Rodolfo Ceriani, pilastro di Lainate: era uno dei fondatori dell'Ute e volontario degli Amici di Villa Litta.

Si è spento in questi giorni Rodolfo Ceriani, storico primo tecnico ausiliario della UTE, Università per Tutte le Età “Dino Pilotti” di Lainate e fra i primi fondatori del gruppo.

Ceriani era anche un artigiano e un instancabile lavoratore. Aveva anche contribuito a ricostruire i giochi d’acqua del Ninfeo di Villa Litta.

I funerali sei sono tenuti questa mattina, martedì 31 agosto, nella Parrocchia San Vittore.

“Un uomo eccezionale che, se é vero che ognuno è ciò che fa, sarà impossibile dimenticare. La UTE certamente non potrà e si unisce al dolore della famigliae di quanti a Lainate lo hanno conosciuto e stimato”.

“Rodolfo era un uomo di poche parole, ma quando raccontava la sua vita in Villa era un piacere ascoltarlo! Amava il bello, la precisione e la meccanica! Avendo vissuto da bambino nella portineria di Villa Litta con la sua famiglia ricordava esattamente l’ubicazione degli automi che, nel tempo, erano andati perduti! Nel suo laboratorio trascorreva ore a sviluppare idee, a confrontare disegni e fotografie eanalizzare soluzioni per ricreare gli automi! Da eccellente attrezzista qual era ha progettato i primi prototipi con materiali poveri, per poi iniziare la sua avventura di papà e maestro degli automi!! Ciao Rodolfo!! Ci mancherai!!”