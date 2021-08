Addio a Remo Speroni, stimato imprenditore e uomo di Palio

Addio al legnanese Remo Speroni, capitano di San Bernardino negli anni '60.

Addio all'ex capitano biancorosso Remo Speroni

Ad annunciare la sua scomparsa, partecipando al dolore dei famigliari, è proprio la contrada biancorossa. "La contrada San Bernardino piange la scomparsa del proprio capitano Remo Speroni che ha ricoperto la carica negli anni 1965 e 1966 - scrivono dal maniero di via dei Mille - Imprenditore fin dal 1957 si è distinto nel mondo dell’industria fondando la Remo Speroni srl, importante azienda metalmeccanica ancora oggi presente sul territorio di contrada in via Pisa ed è stato anche un grande appassionato di equitazione. Alla moglie signora Ada, che è anche stata sua castellana nel 1966, ai figli Beniamino e Monica e al fratello Paolo le condoglianze più sentite della reggenza, del consiglio e dei contradaioli tutti di San Bernardino".

Il ricordo della Federazione italiana sport equestri

A piangere la scomparsa del legnanese è anche il comitato regionale lombardo della Federazione italiana sport equestri. "Ci lascia un altro pezzo importante della storia dell’equitazione italiana: Remo Speroni - scrive la Fise Lombardia sulla propria pagina facebook - Un amico che ci ha sempre accolto con disponibilità e cortesia nel suo bellissimo Centro di Misinto. Momenti di gioiosa sapienza e attimi preziosi di vita da condividere con tutti gli appassionati equestri. Il suo entusiasmo e le sue capacità lo hanno portato anche ad occupare un posto nel Consiglio Fise Lombardia con Graziano Mancinelli e in Fise sotto le presidenze di Mauro Checcoli e di Cesare Croce. Lo ricorderemo pensando alla sua simpatia, al grande spirito allegro, la saggezza e all’attenzione che era solito regalare. Ciao Remo, ci mancherai! Le più sentite condoglianze alla famiglia dal presidente Vittorio Orlandi, dal Consiglio di Fise Lombardia e da tutti gli appassionati di equitazione!".