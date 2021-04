Addio a Remo Saretto: fisarmonicista amato a Dairago

Dairago piange Remo Saretto, aveva 88 anni: amatissimo fisarmonicista.

Addio a Remo Saretto con la passione per la musica

Si è spento all’età di 88 anni Remo Saretto, fisarmonicista e anima delle feste dairaghesi.

Remo era conosciuto da molti a Dairago per via della sua passione per la musica e il suo carattere solare.

Lui che, oltre alla musica popolare e tradizionale italiana, interpretava anche diversi brani della Resistenza, è venuto a mancare proprio il Giorno della Liberazione, il 25 aprile 2021, lasciando quattro figli.

La sua musica ha riempito i momenti di festa in paese

Una vita dedicata alla musica, tanto che anche don Giuseppe, che ha celebrato il suo funerale martedì 27 aprile, ha ricordato nella propria omelia questa sua grande passione, che ha riempito molti momenti sociali a Dairago e in tutto il territorio per decenni, fino al ritiro dalle scene intorno al 2010.