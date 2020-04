Addio a Pino Roveda, suoi gli splendidi affreschi del santuario

Addio a Pino Roveda: il noto pittore di San Vittore Olona è venuto a mancare all’età di 95 anni. E’ stato l’autore degli splendidi affreschi del santuario di via Alfieri e si è occupato del restauro della chiesetta di san Giovanni.

Addio a Pino Roveda, grande pittore

Gli affreschi da lui realizzati nel 1980 sulle pareti del santuario di via Alfieri sono incantevoli. La mano è stata quella di Pino Roveda, noto pittore di San Vittore Olona venuto a mancare all’età i 95 anni. Sempre lui, conquistato dalla bellezza della pittura fin da bambino, a occuparsi poi del restauro della chiesetta di san Giovanni.

Il bozzetto del primo quadro fatto all’età di 17 anni, il primo quadro venduto raffigurante la Cena di Emmaus esposto in una mostra di arte sacra nel convento dei frati di piazza sant’Angelo a Milano. Gli studi all’accademia di Brera (interrotti poi nel periodo della guerra, è stato nel Quinto Genio Telegrafisti, e del campo di concentramento, a Osterode am Harz nella Bassa Sassonia, in Germania dove riuscù a procurarsi dei colori e dipingere un’icona della Madonna di Czestochowa). Tornato in Italia, la conclusione degli studi e il diploma a Brera.

A fine anni Cinquanta l’esperienza a Caracas (Roveda aveva realizzato il calendario celebrativo per il 150esimo anniversario dell’indipendenza venezuelana). Poi il ritorno in Italia. In giro per il paese vi sono poi edicole votive che portano la sua firma (tra queste quella sul Sempione, a fianco del cimitero di San Lorenzo di Parabiago).

