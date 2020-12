Addio a Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice delle ville storiche di Lainate e Ossona

Era uscita dall’ospedale la settimana scorsa e si è spenta sabato 12 dicembre, all’età di 95 anni. La donna, restauratrice di grande fama, ha firmato grandi restauri come le pitture di Giotto nella cappella degli Scrovegni di Padova, gli affreschi di Masolino a Castiglione Olona, le opere di Piero della Francesca, Mantegna, Caravaggio, Tiziano, l’Ultima Cena di Leonardo, e ville storiche come Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate e Villa Litta Modignani a Ossona.

L’annuncio della scomparsa è stato dato sulla pagina Facebook del Centro per la Conservazione e il Restauro ‘La Venaria Reale’, polo di eccellenza per la formazione universitaria dei restauratori e la ricerca avanzata nel settore dei beni culturali, fondato da Brambilla Barcilon nel 2005 e da lei diretto fin dalla creazione.

“Non ci sono molte parole per salutare una figura tanto importante per il nostro Centro, per tutti noi e per l’intero mondo del restauro. Il suo rigore e il suo esempio resteranno un punto di riferimento, che continuerà a vivere nelle nostre scelte e nelle nostre azioni. Ciao Pinin, ci mancherai”