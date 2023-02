Addio a Pietro Turati, fu il fondatore di Radio Jolly

Casorezzo piange Pietro Turati, spentosi a 74 anni giovedì 2 febbraio 2023.

Addio a Pietro Turati, che a Casorezzo aveva lasciato metà del suo cuore

Originario del paese, ma trapiantato nell'Astigiano per seguire i suoi affetti famigliari, Turati a Casorezzo "aveva lasciato metà del suo cuore" racconta il sindaco Pierluca Oldani. Qui nei primi anni '80 aveva fondato Radio Jolly, alla quale si era dedicato con passione fino al 1993, anno in cui l'emittente aveva chiuso definitivamente.

Il cordoglio e la gratitudine del primo cittadino Pierluca Oldani

"Pietro Turati aveva lasciato il nostro paese per seguire gli affetti familiari, ma qui aveva lasciato l'altra metà del cuore. Perché a Casorezzo aveva dato tanto: per la cultura, dedicandosi a una delle due radio; per il sociale, con l'associazione a sostegno dei bambini di Černobyl; per l'economia locale, portando avanti un importante esercizio commerciale; per la partecipazione civile, con la sua passionale attività politica. Si poteva non essere d'accordo con lui, ma ne va riconosciuto l'esempio di dedizione al bene della nostra comunità".

Un uomo generoso, leale, sorridente e attento al bene comune

Turati lascia la moglie Loretta, le figlie Ilaria e Virginia, la nipote Arianna e la sorella Maria Rosa. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo generoso, un amico leale, con un sorriso da donare a tutti, di libero pensiero e attento al bene comune, appassionato e dai valori forti.

L'ultimo saluto è andato in scena oggi pomeriggio a Villafranca d'Asti

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 febbraio, nella chiesa parrocchiale Santa Maria di Musanzia di Villafranca d'Asti.