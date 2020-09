Addio a Pierluigi Citton, una vita per gli altri

Addio a Pierluigi Citton: San Vittore Olona piange l’attivissimo volontario tra i fondatori della sezione della Croce Azzurra e Nonno Vigile per oltre 10 anni.

Addio a Pierluigi Citton

Una vita dedicata agli altri. Pierluigi Citton, Luigi come lo chiamavano tutti, è mancato all’età di 77 anni a causa di una malattia. Era il 2000 quando, insieme ad altri amici, è stato tra i fondatori della sezione della Croce Azzurra, associazione per la quale si è occupato del trasporto di anziani verso ospedali e luoghi di cura e per la quale era sempre impegnato nello stilare i turni dei volontari.

E poi è stato un Nonno Vigile: per più di 10 anni (da quando il servizio era stato attivato in paese dall’ex sindaco Pino Bravin) con la sua pettorina, Citton era sempre fuori dalle scuole elementari per far entrare e uscire gli alunni sempre in sicurezza.

Lo ricorda con affetto il figlio Marco: “Ha fatto tantissimo per gli altri, non ha lasciato mai indietro nessuno. La Croce Azzurra era tutto per lui così come l’essere Nonno vigile. Amava spendersi per gli altri. Per lui darsi da fare per gli altri era un ‘lavoro’, una sua ‘missione’. Per me è stato e sarà sempre un esempio da seguire Mi ha dato tanta forza, anche nella malattia mi ha insegnato a non tirarsi mai indietro. E’ sempre stato altruista, amava aiutare gli altri”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE