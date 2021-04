Addio a Pierino Belleri: aviatore, volontario e amante del ciclismo

Addio a Pierino Belleri: Nerviano piange la scomparsa dell’aviatore, volontario di Insieme e dirigente dell’Us Ciclismo.

Addio a Pierino Belleri

Era un aviatore, presenza costante dell’Associazione Combattenti e reduci e direttore sportivo dell’Us ciclismo oltre che volontario dell’associazione Insieme. Nerviano piange la scomparsa di Pierino Belleri, personaggio molto amato e impegnato nella comunità.

I ricordi

“Certe notizie fanno proprio male – afferma il sindaco Massimo Cozzi – Sapere che abbiamo perso una persona fantastica, sempre con un sorriso per tutti, sempre in prima fila nel volontariato per aiutare gli altri, proprio non riesco ad accettarlo. Ti ricorderò sempre con la tua bicicletta in giro per Nerviano. Riposa in pace grandissimo Pierino”. “Quando un caro amico e volontario dell’Insieme ci lascia inaspettatamente , un pezzo del nostro cuore si spezza per sempre. Ciao Pierino” il ricordo degli amici di Insieme Trasporti.