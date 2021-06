Addio a Paolo Borroni, patron del Teatro Galleria

Addio a Paolo Borroni: il cinema-teatro Galleria di Legnano perde il suo patron.

Nato a Parabiago, la passione per lo spettacolo per lui era un affare di famiglia: il padre Valentino è stato un vero pioniere del mestiere, gestendo, negli anni '20, i cinema di Arluno e Corbetta, poi il Cinema Vittoria di Nerviano, negli anni '30 è stata la volta del Cinema Italia di Parabiago, dove negli anni '50 Valentino, sempre aiutato dalla moglie Maria, gestirono il Cinema Pace... Paolo, così come il fratello Pasquale (scomparso a 68 anni nel 2012), praticamente cresciuto a pane e spettacolo. "Fin da piccoli abbiamo visto come funzionava il mondo del cinema e del teatro, eravamo sempre presenti e staccavamo anche i biglietti - aveva raccontato in occasione della morte del fratello - Diventati grandi abbiamo proseguito l'attività dei nostri genitori". I due fratelli hanno sempre lavorato fianco a fianco: è continuato il lavoro nei cinema-teatri di Parabiago, negli anni '60 la gestione del Cinema Garibaldi di Cerro, nel 1961-1962 quella del cinema-teatro Giardino di San Vittore. Poi, l'1 gennaio 1977, l'arrivo a Legnano: chiuse le attività a Parabiago, Cerro e San Vittore le forze sono state tutte nella città legnanese col cinema-teatro Galleria e il Mignon. Al Galleria sono passati tanti "vip": Totò, Macario, Massimo Dapporto solo per citarne alcuni, è lì che sono cresciuti I Legnanesi.

La morte nella notte: la data del funerale non è ancora stata fissata

Borroni si è spento nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 giugno 2021. La data del funerale non è ancora stato fissato.