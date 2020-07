Addio a Palmiro, storico proprietario di un ristorante di Parabiago

Addio a Palmiro, storico proprietario di un ristorante di Parabiago

Parabiago saluta un suo pezzo di storia. E’ infatti venuto a mancare Palmiro, lo storico proprietario del ristorante di via del Riale a Parabiago, apprezzato e conosciutissimo da tutti, parabiaghesi e non, ma chiuso ormai da qualche mese per cessata attività. In tanti in queste ore ricordano la cordialità, la gentilezza e la passione di Palmiro, di sua moglie e dei suoi due figli. Una perdita che ha davvero scosso l’intera città.

TORNA ALLA HOME