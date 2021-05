Addio a padre Ambrogio Grassi, per anni missionario in Africa

Addio al legnanese padre Ambrogio Grassi, missionario comboniano.

Il religioso, 78 anni, si è spento ieri, domenica 9 maggio 2021, all’ospedale San Raffaele di Milano. Nato nella città del Carroccio il 27 febbraio 1943, era stato ordinato sacerdote il 18 marzo 1971. Inviato in Togo, vi rimase vent’anni dal 1973 al 1993, e vi ritornò dal 1996 al 2010. Nel 2016 partì per il Ciad dove si trattenne per due anni. A dare notizia della sua scomparsa è la Provincia italiana dei Comboniani, con un post sulla propria pagina facebook.