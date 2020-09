Addio a “Nonna Marietta”, la cittadina più longeva di Vanzaghello

Lunedì 14 settembre è venuta a mancare Marietta Loi, la cittadina più longeva di Vanzaghello.

Addio a Marietta, la cittadina più longeva di Vanzaghello

A dare l’annuncio della scomparsa, le figlie Antonina e Maria Assunta e il figlio Salvatore, che rimpiangono la madre di 103 anni: «Mamma Marietta era una bravissima persona. – afferma la figlia Antonina – Non ha avuto una vita facile, ma si è sempre dedicata alla famiglia e col suo carattere ci teneva sempre tutti in riga». A stringersi con affetto alla famiglia l’intera amministrazione comunale, che era molto affezionata a “Nonna Marietta”: «Ho avuto il piacere di conoscere “Nonna Marietta” poco più di un anno fa, era una donna dal fisico esile ma con grinta da vendere. – racconta il primo cittadino Arconte Gatti – La voglio ricordare così, visto che in occasione della mia recente visita l’ho vista affaticata e sofferente, anche se sempre e comunque dignitosamente assistita nella sua casa. La mia più sentita vicinanza va ai suoi famigliari che ne custodiranno per sempre il caro ricordo».