Addio a Nino Cervello, amato autista per anziani e disabili

Addio a Nino Cervello: abitava a sant’Ilario di Nerviano e da 20 anni era l’autista dell’associazione l’Ancora.

Addio a Nino Cerbello

Una vita dedicata agli altri, alla sua famiglia e alla sua grande passione per la bicicletta.

Stiamo parlando di Gaetano Cervello, per tutti Nino, venuto a mancare venerdì a causa di una malattia. Aveva 83 anni e abitava a sant’Ilario. Era uno dei pilastri dell’associazione Ancora che in paese si occupa del trasporto di anziani e disabili verso ospedali e centri di cura. Nino era uno degli autisti, faceva parte degli gruppo da 20 anni.

Cervello, grande tifoso dell’Inter (si era iscritto all’Inter Club negli anni Sessanta) è mancato venerdì, lasciando la moglie e due figli, e i funerali si svolgeranno venerdì 20 ottobre 2020, alle 10, nella frazione.

