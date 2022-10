Addio a monsignor Carlo Galli, ex prevosto e cittadino benemerito

Addio a monsignor Carlo Galli, spentosi a 85 anni.

Addio all'ex prevosto monsignor Carlo Galli

Prevosto a Legnano per 15 anni, dal 1998 al 2013, cittadino benemerito nel 2011. Nato a Rebbio, vicino a Como, nel 1937, fu ordinato sacerdote da monsignor Giovanni Battista Montini (il futuro papa Paolo VI) il 25 febbraio 1961, divenne in seguito vicerettore del Collegio Villoresi di Monza. Nel 1991 fu nominato parroco a Baggio nella parrocchia di Sant’Anselmo e dal 1998 arrivò in San Magno a Legnano come prevosto. Nel mese di settembre 2013 fece il suo ingresso ufficiale nella parrocchia Sant'Alessandro di Gallarate dov'era tuttora residente.

"Un riferimento autorevole per molti"

"Nei 15 anni di generoso servizio pastorale reso alla Chiesa legnanese e alla comunità cittadina, don Carlo ha rappresentato un riferimento autorevole per molti - ricorda il sindaco Lorenzo Radice - Lo è stato per me che, come molti giovani che si avvicinavano alla politica a quel tempo, mi sono formato anche grazie ai suoi insegnamenti e al suo esempio. Lo è stato ancora in seguito quando, da consigliere comunale, ho collaborato con lui per organizzare incontri sulla Legalità diretti ai giovani che hanno visto presenze prestigiose in città, come Nando Dalla Chiesa e don Luigi Ciotti. Ma i contatti con don Carlo non si sono interrotti anche quando il suo servizio pastorale in città è cessato, e penso alle tante e proficue occasioni di riflessione sugli argomenti capitali trattati nelle encicliche. Sono certo di farmi interprete di tutta la comunità legnanese nel rivolgere a don Carlo un pensiero di profonda riconoscenza per quanto ha fatto e rappresentato per la nostra Città».