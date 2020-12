Addio a Maurizio Bozetti, amato panettiere

Addio a Maurizio Bozetti: l’uomo abitava a Rho, i ricordi di quando aveva l’attività a Buscate.

Addio a Maurizio Bozetti

Lutto per la scomparsa di Maurizio Bozetti, noto panettiere. “Bozetti era residente a Rho ma per anni panettiere a Buscate – ricorda il sindaco di Buscate Fabio Merlotti – Ha lasciato i suoi figli Eloise, Denise ed Omar mentre solo due anni fa era mancata la moglie Rosella. Con il suo lavoro ha contribuito alla crescita del nostro paese e a tenerlo vivo, come lo tengono vivo tutte le nostre attività che vi invitiamo a sostenere. Ciao Maurizio, un requiem per te”.

