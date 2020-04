Addio a Maurizio Bellossi, mister in seconda della Rhodense da due anni.

Addio a Maurizio Bellossi, mister in seconda della Rhodense

La FCD Rhodense ha annunciato la morte per Coronavirus del mister in seconda Maurizio Bellossi. Maurizio era nella società da due anni ma in Lombardia 1 da 10 anni. Era amatissimo di ragazzi e dai genitori per i suoi modi mai fuori dalle righe, sempre amorevole ed educato. “Lascia un vuoto incolmabile” queste le parole della società. La FCD Rhodense ha voluto ricordarlo con un post su Facebook