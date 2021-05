Addio a Marino Ruspi, fondatore di Garage Autostrada

Addio a Marino Ruspi, meccanico e fondatore della ditta Garage Autostrada.

Addio a Marino Ruspi

L’uomo si è spento mercoledì. A ricordarlo con affetto è Luciano Lo Bianco, presidente della sezione legnanese della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). «Un grande uomo che ha fatto della sua vita un insegnamento di onestà e di sensibilità verso chiunque ha avuto l’onore di conoscerlo dice Lo Bianco – Aviatore durante la Seconda guerra mondiale, figlio di Enrico, primo casellante al mondo sull’Autostrada dei Laghi. Dopo aver lasciato l’aviazione, nonostante le ripetute richieste di fermarsi, ha iniziato l’attività di meccanico e di recupero mezzi fondando la ditta Garage autostrada. Moltissimi sono i meccanici che da lui hanno imparato il mestiere per poi mettersi in proprio – prosegue Lo Bianco – Ultimo tra quelli che hanno visto il ritiro delle truppe germaniche dopo la disfatta, i suoi ricordi e racconti erano sempre affascinanti. Da anni ormai aveva deciso di lasciare le diverse officine ai figli rimanendo informato e consigliere sempre presente. Grande merito è anche da riconoscere a sua moglie Angelina, per tutti Lina, che gli ha permesso di far crescere l’attività dedicandosi ai figli e alla casa».

Un pezzo di storia di Legnano

Infine, un saluto commosso: «Marino ci mancherai, sei anche tu stato parte della storia di Legnano che non ti dimenticherà».