Addio a Maria Luigia Bottini, storica barista

Addio a Maria Luigia Bottini, era la storica barista del Bar Cardan di Buscate. Molto conosciuta anche a Buscate.

Addio a Maria Luisa Bottini

Con lei se ne va un pezzo di storia di Buscate. Maria Luigia Bottini è venuta a mancare domenica mattina all’età di 91 anni. Per 50 anni è stata la storica barista del Bar Cardan, come lo conoscevano tutti: si tratta del bar che si affaccia su vicolo Bossi, a due passi dalla piazza. Era nata ad Arconate, dove la conoscevano in tanti.

Bar da Rino era il nome ufficiale dell’attività ma, così come era usanza nel passato di tutti i paesi, ogni persona e negozio venivano ribattezzati con un soprannome: Cardan deriva dal primo titolare del negozio, originario di Cardano al Campo.

Il bar ha una lunga tradizione familiare ed è stato gestito anche da Paolo, Angela e Alberto (quest’ultimo nel periodo iniziale), figli di Luigia. Il bar è passato nelle mani di Luigia e del marito Rino (venuto a mancare nel 1983) negli anni Ottanta: loro, e Luigia anche da sola una volta rimasta vedova, ad aver portato avanti l’attività per ben 50 anni. Attività che è poi passata ai figli, che hanno proseguito col bar per 6 anni (oggi vi è una nuova gestione).

I funerali sono svolti martedì, presente anche il sindaco Fabio Merlotti.

