L'addio a Marco Repossi, cittadino dal cuore d'oro

Corbetta dà l'addio a Marco Repossi, da sempre impegnato per gli altri.

Corbetta in lutto per Marco Repossi

Un’intera città in lacrime per la scomparsa di una delle sue anime più candide. Tutta Corbetta piange Marco Repossi. L’uomo di 71 anni si è spento nel pomeriggio di ieri, lasciando una grande tristezza nel cuore di tutti i corbettesi. Repossi era infatti molto conosciuto per il suo impegno e la costante presenza nell’ambito parrocchiale.

Il suo cuore d'oro

Una persona molto devota e dall’animo buonissimo. Era infatti sempre presente in tutti gli appuntamenti in parrocchia e a tutte le Messe. Era inoltre molto legato alla Cooperativa del Sole e alla Confraternita del Santo Rosario con le quali ha collaborato per moltissimi anni. L’ultimo saluto al caro Repossi verrà celebrato nel primo pomeriggio di lunedì 30 gennaio all’interno della chiesa prepositurale di San Vittore Martire.