Addio a Marco Dorna, ex commerciante di Rho, immobiliare, grandissimo sciatore e uomo di montagna.

Rho è in lutto per scomparsa di Marco Dorna, grandissimo sciatore e uomo di montagna, ex commerciante e immobiliare. L’uomo ha esalato l’ultimo respiro ieri, giovedì 25 marzo dopo una battaglia rapida, di soli due giorni, contro il Coronavirus.

L’uomo per anni ha avuto un negozio di ferramenta in via Matteotti a Rho.