Addio a Madre Rosalda Rampini, suora colpita dal Coronavirus

Addio a Madre Rosalda Rampini: il Coronavirus si è portato via Madre Rosalda Rampini, figura storica delle Canossiane di Legnano. Era originaria di Pogliano Milanese.

Addio a Madre Rosalda Rampini

Una vita per gli altri. A portarsela via è stato il Coronavirus. C’è grande commozione all’Istituto Canossiano di Corso Sempione così come nella Parrocchia dei Santi Magi per la scomparsa di Madre Rosalda Rampini.

La religiosa aveva 79 anni. Originaria di Pogliano Milanese, era una figura importante per tutto il quartiere dell’Olmina essendo impegnata nel catechismo così come nell’oratorio. Nella sua vita c’era stato spazio anche per l’esperienza della missione, svolta in Brasile e in Argentina.

“Nutrirò sempre una grandissima stima per lei – ricorda il parroco del santo Redentore e dei Santi Magi don Stefano Valsecchi – E’ stata una bravissima e carissima suora, che ha dato tanto per la nostra comunità”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE