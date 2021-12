Addio a Luigino Tacconi, presidente della Pro Loco

Luigino Tacconi era un volto noto a Vittuone, apprezzato da tutti per la sua cordialità. La sua scomparsa ha addolorato tutta la comunità. "Il tuo ricordo sarà sempre vivo in queste festività, caro Luigino, grazie all'altruismo con cui ti sei per tanti anni sempre dedicato alla nostra comunità - ha scritto il sindaco Laura Bonfadini - La casetta di Babbo Natale è l'emblema di tutto ciò: ci tenevi tantissimo e quest'anno è in piazza Guido Rossa a far bella mostra di sé per tutti i bambini. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità. In questo Natale, Luigino, sarai tu la nostra stella cometa".

Martedì mattina i funerali

I funerali di Tacconi, che lascia tre figli e cinque nipoti, saranno celebrati martedì 7 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Vittuone.