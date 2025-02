Addio a Luigi Delfi, imprenditore dal cuore d'oro e amato parrocchiano

Addio a Luigi Delfi di Nerviano: era imprenditore dal cuore d'oro a Lainate e amato parrocchiano di Maria Madre della Chiesa.

Addio a Luigi Delfi

Con lui se ne va un pezzo un personaggio importante di tutta la zona. Stiamo parlando di Luigi Delfi, di Nerviano, storico e amatissimo titolare dell’azienda Ecie di Lainate, assoluto punto di riferimento nel settore auto e moto. Aveva 77 anni. Un imprenditore di successo che, in tutta la sua vita, ha sempre usato il cuore: nel suo impegno professionale alla guida dell’attività ha sempre messo in primo piano la persona, quindi i suoi dipendenti, che in quella ditta si sono sempre trovati come in una grandissima famiglia.

L'impegno in Parrocchia

Delfi era poi uno dei volti noti e delle persone più attive che c’erano nella Parrocchia di Maria Madre della Chiesa: la sua attività di parrocchiano era iniziata subito, appena nata la Parrocchia (facendo parte del Consiglio pastorale e degli Affari economici) e lo stesso Delfi era stato tra i promotori e motori del gemellaggio con la Parrocchia di Shafinna in Africa (dove lui stesso si era recato personalmente per conoscere quella realtà e seguire da vicino i lavori per la costruzione della chiesa).