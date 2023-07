Addio a Lucio Piccoli, storico impresario e colonna della Polisportiva

Magnago e Bienate in lutto per la scomparsa di Lucio Piccoli, al secolo Orfeo Paganini.

Si è spento Lucio Piccoli, aveva 82 anni

Storico impresario di spettacolo (aveva lavorato con artisti del calibro di Giorgio Gaber, Walter Chiari e Felice Musazzi solo per citarne alcuni), si è spento sabato 22 luglio 2023 all’hospice Il Nido della casa di riposo La Provvidenza di Busto Arsizio. Aveva 82 anni. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di oggi, lunedì 24 luglio, nella chiesa bienatese di San Bartolomeo.

A esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia di Paganini è l'Amministrazione comunale:

"Addio, caro Lucio, Orfeo Paganini. È con profonda tristezza che l'Amministrazione comunale apprende la dolorosa notizia della scomparsa di un caro concittadino, Orfeo Paganini, noto con l'affettuoso soprannome di Lucio Piccoli. Lucio Piccoli ci ha lasciato all'affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere momenti preziosi con lui. Le sue azioni e la sua passione saranno sempre un vanto per il nostro paese. In questo momento di lutto, l'Amministrazione Comunale si stringe attorno alla famiglia Piccoli, in particolare al fratello Angelo, alla cognata Antonietta, al nipote Massimiliano e a tutti i parenti, offrendo le più sentite condoglianze e il sostegno di tutta la comunità. Lucio ha contribuito in modo significativo alla vita della nostra città, con il suo spirito altruista e la dedizione alla crescita e al benessere del territorio. Il nostro paese piange la perdita di un cittadino speciale, ma la memoria di Orfeo Paganini vivrà per sempre nei nostri cuori. Addio, caro Lucio, Orfeo Paganini".

L'addio della famiglia della Polisportiva Bienatese

Commosso anche il messaggio della Polisportiva Bienatese:

"È con immenso dolore e profonda tristezza che la Polisportiva Bienatese annuncia la scomparsa di una figura iconica e storica, un membro fondamentale della nostra amata comunità sportiva. Si è spento Orfeo Paganini, noto a tutti come Lucio Piccoli, lasciando un vuoto incolmabile nei nostri cuori. La notizia della sua ripartita arriva come un colpo durissimo per tutti noi, soprattutto dopo il recente lutto per la perdita del nostro amato presidente Alessandro Brunini, con cui Lucio aveva condiviso una lunga e fraterna amicizia. Con la scomparsa di Orfeo Paganini, la Polisportiva Bienatese perde un autentico pezzo di storia, un uomo che ha dedicato anni di impegno e passione alla crescita e allo sviluppo della nostra società sportiva. In questo momento di profonda tristezza, la Polisportiva Bienatese si stringe attorno alla famiglia Piccoli, in particolare al fratello Angelo, alla cognata Antonietta, al nipote Massimiliano e a tutti i parenti, offrendo le più sentite condoglianze e il sostegno di tutta la nostra comunità sportiva. La sua assenza fisica sarà un vuoto che non potrà mai essere colmato, ma i valori e l'eredità che ha lasciato alle spalle ci accompagneranno sempre lungo il cammino. Orfeo Paganini, Lucio Piccoli, rimarrai per sempre nei nostri cuori e nella storia della Polisportiva Bienatese. Il tuo esempio di dedizione e passione per lo sport continuerà a guidarci e a ispirarci in ogni sfida. Addio, caro amico Lucio".