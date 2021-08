Addio a Guzzetti, una vita per Pero

Addio a Piergiuseppe Guzzetti, consigliere comunale di Pero, capogruppo della lista Insieme in Comune, ex assessore e vicesindaco della città dal 1997 al 2007. Aveva 69 anni.

Addio a Guzzetti

E' spirato nella notte il politico perese, architetto di professione, per decenni impegnato nella politica locale come consigliere comunale e in giunta come assessore e vicesindaco . Sui social il cordoglio della lista civica Agorà, che pur da avversaria, ha voluto rendere merito all'impegno profuso da Guzzetti in questi anni: "Apprendiamo con sgomento della scomparsa di Giuseppe Guzzetti, consigliere comunale e capogruppo della Lista Insieme in Comune. Ricordiamo il suo forte impegno politico per il Comune di Pero e per i suoi cittadini, avendo anche rivestito ruoli importanti nel governo di Pero. Di lui ricordiamo la passione e la competenza verso i problemi del territorio, sempre pronto al confronto e alla riflessione. Alla Famiglia giungano le condoglianze della Lista Civica Agorà. Alla Lista Insieme in Comune giunga il nostro sincero cordoglio, certi che la mancanza di Giuseppe Guzzetti, delle sue idee e proposte è una grossa perdita per tutti i cittadini peresi".

"Una brava persona"

"Mi dispiace tantissimo. Se ne va una brava persona, preparata, e sempre disponibile. Ciao Giuseppe ... Mancherai" lo ricorda l'ex consigliere Daniele Eterno, mentre la capogruppo di Agorà Paola Molesini ha ricordato: "Se ne va una persona preparata con la quale il confronto è sempre stato costruttivo, pur nella differenza di opinioni. Non lo conoscevo personalmente ma ho sempre apprezzato i suoi interventi, franchi e sinceri. Condoglianze alla famiglia e alla Lista Insieme in Comune".

"Con grande cordoglio comunichiamo la triste notizia della scomparsa del consigliere comunale Giuseppe Guzzetti, per anni protagonista della vita politica di Pero. Esprimiamo la vicinanza di tutta l'Amministrazione e di tutti i Consiglieri alla famiglia e agli amici. Grazie Giuseppe per il tuo impegno di consigliere che hai sempre onorato con passione e dedizione" il messaggio di cordoglio pubblicato sui canali del Comune di Pero.

"Gente di Pero esprime le più sentite e commosse condoglianze alla famiglia dell’Architetto e Consigliere comunale Giuseppe Guzzetti, uomo da sempre impegnato politicamente nel nostro comune. Già vicesindaco, assessore, capogruppo e consigliere comunale di Pero, ne ricordiamo l’impegno, la dedizione e la tenacia con cui conduceva le sue battaglie politiche. La sua attività amministrativa si è contraddistinta da scelte importanti che hanno portato ad uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. Interlocutore serio con le minoranze della lista di maggioranza insieme in comune. Ciao Giuseppe"