Addio a Guido Cavalleri, 51 anni, morto dopo un infarto in vacanza

Canegrate si stringe in un abbraccio attorno alla famiglia di Guido Cavalleri, 51 anni, scomparso mercoledì a causa di un infarto che ha colpito l’uomo il 28 luglio. Guido si trovava in vacanza a Druogno, in Val Vigezzo, con i genitori e la figlia Noemi. La sera del 28 luglio si è sentito male ed è andato in arresto cardiaco per ben 5 volte. Dopo vari tentativi di rianimarlo, il cuore ha ricominciato a battere. Purtroppo, questi 40 minuti sono stati fatali per il suo cervello perché hanno causato un’ischemia molto estesa. Dall’ospedale di Domodossola Cavalleri è stato trasferito a Novara dove è rimasto una settimana in nosocomio Dopo una settimana i dottori l’hanno spostato in rianimazione dove è poi morto. I funerali si svolgeranno sabato 8 agosto, alle 14.30, nella chiesa di santa Maria Assunta.

