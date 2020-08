Addio a Guido Garbini, anima di Villa Cigno. Lo storico gestore del ristorante storico magentino sabato ha perso la sua battaglia con la leucemia, iniziata un anno fa. Aveva 60 anni.

Addio a Guido, anima di Villa Cigno

Quasi 40 anni avvio la sua attività col fratello Davide, qualche anno dopo si aggiunge anche l’altro fratello, Stefano e, di recente, nell’attività è entrato anche l’amato nipote Alessandro.

Ultimo saluto

Ma per tutti villa Cigno era “il Guido”, ristoratore di mestiere e compagnia, che sapeva coinvolgere e trasformare in una festa ogni serata. Lascia la moglie Luciana, la figlia Alessandra e due splendide nipotine. I funerali si tengono mercoledì 26 agosto in Basilica San Martino alle 10.30, quindi la salma sarà cremata.

Torna alla Home