Addio a Giuseppe Di Bella, storico parrucchiere ed ex consigliere

Una triste notizia per Sedriano alla vigilia di Pasqua: è mancato Giuseppe Di Bella, storico parrucchiere ed ex consigliere comunale.

Giuseppe Di Bella, 72 anni, era ricoverato in ospedale da qualche giorno per alcune complicanze legate al Covid. A Sedriano era molto conosciuto in quanto titolare (era tuttora in attività) dello storico negozio di parrucchiere da uomo in via Fagnani. In paese era noto anche per il suo impegno politico: consigliere comunale di minoranza negli anni Duemila, era attualmente uno degli esponenti più in vista della lista civica guidata da Gianni Curioni.

“Ci lascia una persona gentile e garbata”

Tra i primi messaggi di cordoglio da parte del mondo politico sedrianese, quello di SdS: “Siamo increduli e sgomenti. Ci lascia una brava persona, gentile e garbata con cui spesso amavamo confrontarci, l’ultima volta qualche settimana fa. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia”.