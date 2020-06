Addio a Giovanni Lampugnani, regista e coreografo legnanese

Addio al legnanese Giovanni Lampugnani, coreografo e insegnante, oltre che ballerino e cantante, noto con il nome d’arte di Jumpin’ Joe.

Addio a Jumpin’ Joe, re del tip-tap

L’artista si è spento oggi, martedì 23 giugno 2020. Nato e cresciuto nella città del Carroccio, dove ha frequentato il Liceo Galilei, la sua passione per lo spettacolo l’ha poi portato in tutta Italia e anche all’estero. Specialista del tip-tap e del musical, è stato spesso definito il Gene Kelly italiano, per via del suo stile atletico che univa le difficoltà ritmiche a quelle tecniche. Joe ha lavorato in teatro e in tv e ha insegnato in alcune delle accademie professionali più quotate in Italia e in Europa. Per citarne solo alcune: Music art and show (Mas, Milano), Musical The School (Milano), Scuola professionale italiana danza (Spid, Milano), Teatro Carcano (Milano).

“Una persona speciale sul palcoscenico ma ancora di più nella vita”

A dare il triste annuncio, sulla pagina facebook del gruppo Jumpin’ Joe & friends, composto da ballerini professionisti ma anche da grandi appassionati del tip-tap che Joe ha riunito in un unico progetto coreografico, è stata la moglie Betty Bertolo. “Oggi pomeriggio il nostro caro Joe ci ha lasciati, ha fatto il suo salto nel Blu… Noi siamo e saremo sempre con lui” ha scritto. Innumerevoli i messaggi di cordoglio di quanti lo ricordano per la sua vitalità, il carisma, l’innato talento, la bravura di insegnante, come una persona speciale sul palcoscenico ma ancora di più nella vita. La data del funerale non è ancora stata fissata.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE