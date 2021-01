Addio a Giovanni Di Bello: direttore sportivo della FC Parabiago

Il mondo del calcio in lutto: è venuto a mancare stamattina, lunedì 18 gennaio 2021, Giovanni Di Bello, direttore sportivo della FC Parabiago.

FC Parabiago in lutto per Giovanni Di Bello

Le società calcistiche del territorio sono in lutto oggi, lunedì 18 gennaio, per la scomparsa di Giovanni Di Bello, direttore sportivo della FC Parabiago dal 2018. “Ciao Giovanni – hanno scritto commossi dalla società calcistica di Parabiago – Ci ha lasciato il nostro direttore sportivo Giovanni Di Bello. L’A.S.D. F.C. Parabiago comunica la scomparsa del direttore sportivo Giovanni Di Bello, avvenuta questa mattina. La presidenza, lo staff tecnico e dirigenziale con tutte le formazioni si stringono intorno alla moglie Maria, e ai figli in questo momento di grande dolore”.

“Oggi lasciamo spazio ai sentimenti”

Poi hanno continuato dalla società calcistica parabiaghese, colpita profondamente da questa scomparsa. “Vorremmo scrivere tante cose, ma forse in questo momento di profondo dolore è meglio restare in silenzio e lasciare spazio ai sentimenti, ai ricordi che legano ognuno di noi a Giovanni, al nostro grande Direttore, alla persona fantastica che è stata e che continuerà ad essere per tutti noi, ora che ci guarda da lassù – hanno concluso – Ci mancherai Direttore…..”.

