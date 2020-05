Addio a Giovanni Denti, storico titolare del pastificio e della salumeria

Addio a Giovanni Denti: se ne va un pezzo di storia della comunità di San Vittore Olona. Era lo storico titolare del pastificio di via Alfieri e del negozio di salumeria in via Magenta.

Addio a Giovanni Denti

Con lui se ne va un pezzo di storia del paese. Giovanni Denti, storico titolare del Pastificio Denti e del negozio di salumeria di via Magenta, è venuto a mancare domenica mattina. Aveva 88 anni ed era ospite nella rsa Il Palio di Legnano. In paese lo conoscevano tutti. Tantissimi i clienti nei tantissimi anni di lavoro nella comunità, diverse le generazioni di sanvittoresi che ha visto crescere: il suo negozio era tappa fissa per tutti i ragazzi della scuola che si rifornivano delle merenda.

SERVIZIO SU SETTEGIORNI IN EDICOLA DA VENERDI’ 15 MAGGIO 2020

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE