Addio a Gianni Roveda, uomo di Palio e impegnato nel sociale

Legnano piange la scomparsa di Gianni Roveda, spentosi nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre.

Capitano e gran priore non reggente della contrada Sant'Ambrogio, Roveda è stato esemplare anche per l'impegno sociale.

Così la contrada gialloverde:

"Gianni ha sempre amato il Palio e la sua Contrada, contribuendo in modo determinante alla loro crescita e sostenendo sempre con passione tutte le iniziative e le attività proposte. Ci piace immaginarlo lassù con la sua cara Rita a sostenere insieme i nostri colori. Grazie Gianni per la tua infinita passione e per tutto quello che hai insegnato a chiunque abbia varcato la soglia del nostro Maniero. La Reggenza, il Consiglio e la Contrada tutta si stringono in un forte abbraccio a Massimiliano e alla famiglia".

Il cordoglio della Famiglia Legnanese

Gianfranco Bononi e Giuseppe Colombo in rappresentanza della Famiglia Legnanese, della Fondazione Famiglia Legnanese e dell'Immobiliare Famiglia Legnanese dichiarano:

"È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa di Giovanni 'Gianni' Roveda, membro del direttivo di Famiglia Legnanese, figura storica e amica della nostra comunità. Gianni si è dedicato con passione e dedizione al nostro sodalizio per tanti anni, contribuendo con impegno costante al suo sviluppo ed alla sua crescita. Il suo amore per il Palio lo ha visto protagonista di tanti momenti significativi della sua Contrada, Sant’Ambrogio, sempre con lo spirito giusto e un forte senso di appartenenza. La sua presenza, i suoi consigli e la sua inesauribile energia mancheranno a tutti noi. Al figlio Massimiliano e ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze ed un abbraccio carico di affetto in questo momento così doloroso. Il ricordo di Gianni resterà vivo nei nostri cuori".

L'ultimo addio mercoledì in San Magno

Il funerale sarà celebrato mercoledì 25 settembre nella basilica di San Magno.