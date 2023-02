Addio a Germano Cattaneo, il presidente della Galleria Magenta

Tutta la comunità magentina piange Germano Cattaneo: il presidente della Galleria Magenta. Classe ‘46, l’uomo era conosciuto nella città della Battaglia proprio per essere stato il fondatore della galleria d’arte, aperta nel 1979 e punto di riferimento artistico della zona.

L’uomo si è spento nella giornata di ieri, venerdì 10 febbraio. A darne l’annuncio è stata proprio la stessa Galleria, attraverso un post affidato ai canali social.

“Arrivererci signor Cattaneo. È con immenso cordoglio che annunciamo la scomparsa del nostro Presidente, Germano Cattaneo. Il fondatore, l’instancabile presenza e l’anima della nostra galleria, si è spento oggi, venerdì 10 febbraio, con le ultime luci della sera. Di lui vogliamo ricordare la tenacia, la volontà di ferro, la caparbietà nel fare del proprio sogno la sua attività e la sua vita, l’amore per la famiglia e per le persone a lui care. Grazie Signor Cattaneo per la presenza e per l’esempio che sei stato per tutti noi”.