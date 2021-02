Addio a Franco Re, pioniere delle radio libere

Addio a Franco Re, tra i fondatori di una delle prime radio libere dell’Altomilanese, Radio Wonderful Music.

Settantadue anni (ne avrebbe compiuti 73 il mese prossimo), Re si è spento ieri, domenica 7 febbraio 2021, in un letto dell’ospedale cittadino, dov’era ricoverato da qualche settimana. Imprenditore, grande esperto di musica, già consulente artistico per la Rai di Milano, era conosciuto con il soprannome di “Scheggia”. Esattamente 45 anni fa era stato tra i promotori della prima radioemittente privata della città del Carroccio, Radio Legnano Wonderful Music (che poi divenne più semplicemente Radio Wonderful Music), che iniziò le trasmissioni il 14 febbraio 1976. Un’avventura che lo scorso anno, in occasione del 44esimo anniversario di fondazione, Re definì “strabiliante e irripetibile”.

L’ultimo saluto domani nella basilica di San Magno

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 9 febbraio, alle 10.30, nella basilica di San Magno.