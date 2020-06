Il Tapascione Running Team dice addio a Francesco Prina, per tutti “nonno laser”.

“Nessuno può descrivere quanto ci mancherai! Il tuo agonismo, la tua forza, la tua voglia di metterti sempre in gioco! Un esempio per tutti noi, un solo e unico Nonno laser!” Queste le parole del Tapascione Running Team per ricordare Francesco Prina, il “nonno laser” sempre presente alle corse su ogni tipo di distanza.

Il post su Facebook