Addio a Fossati, ex consigliere comunale

Onestà, generosità, senso del dovere, responsabilità. Questi i valori di Giuseppe Fossati, ricordati in chiesa lunedì mattina dai due figli davanti ad amici, parenti ed ex colleghi in occasione dei funerali del 73enne cornaredese.

Giuseppe Fossati

Uno scrosciante applauso si è elevato dalle numerose persone che hanno partecipato al rito funebre. Celebrato nella tarda mattinata di lunedì 19 dicembre dal nuovo parroco di Cornaredo e di San Pietro all’Olmo, don Danilo Dorini, i presenti hanno manifestato condoglianze alla moglie dello scomparso Lisetta, ai figli Francesco ed Elisabeth e ai parenti. Lo scomparso è stato sepolto nel cimitero di questa comunità. Una comunità a cui Giuseppe Fossati ha dato tanto anche come esponente di una forza politica che ha governato il Comune.

Segretario Pc e Consigliere comunale

Nel 1973, il cornaredese, nato nella corte «Strecia» che si affaccia sulla piazza dove sono il Municipio e la chiesa parrocchiale, lavorò per decenni all'Alfa Romeo di Arese. Importante anche il suo impegno politico: fu alla guida della Fgci (Federazione Giovanile Comunista Italiana). Dal 1976 al 1979 divenne il segretario della sezione locale del Partito Comunista. In quegli anni s’impegnò per la risoluzione dei problemi della comunità in Comune. Fu eletto consigliere comunale nel 1975, rieletto per la seconda volta nel 1980 e infine nel 1985, terzo e suo ultimo mandato. Lasciò il partito negli anni di Tangentopoli.