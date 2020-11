Addio a Ferruccio Franchi, reduce della Seconda Guerra Mondiale

Addio a Ferruccio Franchi, 101 anni, reduce della Seconda Guerra Mondiale.

Addio a Ferruccio Franchi

Ferruccio Franchi è morto nella sua casa di via Vanzago, a Cornaredo, all’alba del 24 novembre, tre mesi dopo aver compiuto 101 anni. E’ mancato nel sonno, nel letto di casa sua, circondato dai suoi cari. Con la sua morte, Cornaredo e l’Italia salutano un reduce della Seconda Guerra Mondiale.

Nato nella “curta dal Brivio”

Ferruccio era nato a Cornaredo il 24 agosto 1919, nella «curta dal Brivio», dove è cresciuto e dove ha vissuto fino al 1965. A 20 anni, nel ‘39, lasciò Cornaredo per andare in guerra. Combatté in Grecia e in Egitto, prima di esser fatto prigioniero dagli inglesi. Nel gennaio del 1946 il rientro in Italia e alla sua corte: «c’è un’Italia e un paesino, Cornaredo, da ricostruire» raccontò in occasione dei festeggiamenti per il suo centesimo compleanno.

Nel dopoguerra fece il carpentiere, e nel 1965 contribuì a costruire il palazzo di via Vanzago 9 dove ha vissuto il resto della sua vita insieme alla sua numerosa famiglia. Mai sposato, è stato un punto di riferimento per i nipoti e pronipoti che in lui hanno trovato un fonte di ispirazione e saggezza.

Il ricordo della famiglia

«È con questo versetto di San Paolo che ti vogliamo ricordare, caro zio Ferro. “Ho combattuto le mie battaglie, ho terminato la mia corsa, non ho mai perso la mia fede”. Tu che hai difeso la tua patria in guerra senza mai arrenderti, tu che sei stato a fianco di tutti noi aiutandoci a superare le difficoltà che la vita ci ha dato, tu che con la tua forte e salda fede in Dio, ci hai insegnato che bisogna sempre andare avanti. Semplicemente grazie caro zio sarai sempre nei nostri cuori. La tua grande famiglia».

