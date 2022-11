Addio a Fausto Savini, dirigente del Circolo Acli Lainate. Aveva 82 anni.

Nei giorni scorsi e’ venuto a mancare Fausto Savini, 82 anni , per oltre 40 anni storico militante e dirigente del Circolo Acli Lainate .

Nel mondo del lavoro ha vissuto l’esperienza del Sindacato con la CISL e sempre con il Sindacato Sicet, si era occupato della tutela delle persone sfrattate ed alla ricerca di una casa. Poi l’associazione alle Acli. Piu’ di 40 anni di passione ed impegno, prima come Presidente del Circolo di Lainate, nel raccogliere l’invito del Parroco Don Ernesto Ceriani , a traghettare le nuove leve ad una rinascita del Circolo e delle attivita’ del Patronato e del CAF.

Successivamente , a disposizione dell’organizzazione provinciale come Consigliere, ma anche come Presidente di zona del Rhodense e Bollatese, sempre presente a promuovere la formazione degli aclisti e le attivita’ sociali nei circoli .

"Persona generosa, umile, coerente e talvolta ironica, era appassionato di montagna e di musica lirica. Ha organizzato anche una serie di rappresentazioni di opere liriche" hanno detto gli aclisti che lo hanno conosciuto.

Gli aclisti e i dirigenti provinciali delle ACLI lo hanno ricordato nei giorni scorsi, assieme ai parenti e conoscenti, per l’estremo saluto nella Parrocchia S. Vittore in Lainate.