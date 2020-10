Addio a Erminia Re, col marito vendeva uova e animali

Addio a Erminia Re: la donna era molto conosciuta nella frazione di sant’Ilario di Nerviano in quanto, in passato, aveva un’attività di allevamento e vendita di animali e prodotti.

Addio a Erminia Re

La frazione di sant’Ilario ha perso un altro suo personaggio storico. stiamo parlando di Erminia Re. Aveva94 anni.. Insieme al marito Angelo Alberti (scomparso anni fa) ad aver gestito dal 1957 fino al 1980 l’attività di allevamento e vendita in via Zara. I due coniugi infatti lavoravano all’interno di un cortile che si affacciava sulla via: era lì che allevavano pulcini, polli, conigli, faraone, oche, tacchini e molto altro, animali che vendevano e grazie ai quali avevano uova che poi i concittadini andavano a comprare. Così come si potevano acquistare conigli e polli da allevare poi nel proprio cortile.

Insomma, un’attività che, in quegli anni, ha fatto la storia della comunità diventandone una tradizione. Erminia viene ricordata come una donna molto affabile, gentile, gioviale, che amava chiacchierare coi clienti così come con tutti gli altri concittadini. Da tre anni Erminia era ospite alla Fondazione Lampugnani.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE