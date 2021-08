Addio a Ercole Bonza, il J.R. dell'Altomilanese

Addio a Ercole Bonza, noto imprenditore nel settore petrolifero.

Addio a Ercole Bonza, imprenditore innamorato degli Stati Uniti

L'uomo, nato a Turbigo e residente a Nosate, si è spento oggi, lunedì 23 agosto 2021, all'età di 72 anni. A strapparlo all'affetto dei suoi cari è stata una grave malattia. Titolare con la sorella Carla della Luigi Bonza prodotti petroliferi srl, azienda fondata nel 1957 dai loro genitori Luigi Bonza e Giuseppina Bianchini, Ercole era molto conosciuto e apprezzato. Innamorato degli Stati Uniti, che conosceva a fondo, aveva sposato una donna americana (mancata purtroppo in giovane età) con la quale aveva avuto i tre figli Neil, John e Rachel, i quali gli hanno regalato tre nipotini.

Spesso indossava un cappello da cowboy "alla texana", che gli aveva fatto guadagnare il soprannome di J.R., dal personaggio della celebre serie televisiva "Dallas".

L'ultimo saluto mercoledì 25 nella chiesa parrocchiale di Turbigo

Il funerale sarà celebrato mercoledì 25 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di Turbigo e sarà preceduto dalla recita del Rosario, con inizio alle 9.30. La famiglia prega di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte a favore del Comitato Maria Letizia Verga onlus per lo studio e la cura della leucemia del bambino (codice Iban IT18A0306909606100000000502) e dell'Airc- Associazione italiana per la ricerca sul cancro (codice Iban: IT18N0503401633 000000005226).