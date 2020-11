Addio a Enrico Carnovali, aveva 102 anni. Il funerale dell’uomo, colpito dal Coronavirus, si è celebrato martedì 17 novembre nella chiesa di santa Maria Assunta a Rescalda.

Il paese piange la scomparsa di Enrico Carnovali, 102 anni, un pezzo di storia rescaldese. “È sempre stato lucido, si faceva la barba da solo, si muoveva con il girello, era un uomo gioioso e di compagnia, senza vizi. Proprio perché viveva così bene, ci dispiace che il Coronavirus l’abbia portato via all’improvviso, negandogli il nostro conforto” raccontano i figli Piera, Sergio e Giovanni.

A 20 anni è partito per fare il militare; è stato fatto prigioniero e mandato a lavorare sui treni diretti in Polonia, testimone poi degli orrori della guerra. Grande amico di don Antonio Arioli, parroco di Rescalda dal 1959 al 1997, con lui e altri amici era solito ritrovarsi al bar per giocare a carte.

