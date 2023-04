Addio a Emidio Cicconi, storico socio del Cai Legnano

E' mancato nella notte fra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, Emidio Cicconi, storico socio del Cai di Legnano.

Addio all'età di 74 anni a Emidio Cicconi, storico socio del Cai di Legnano scomparso il 27 aprile. A ricordarlo, oltre ai famigliari, anche i soci e il presidente del Cai legnanese.

"Questa notte è mancato il mio caro amico e socio della sezione di Legnano Emidio Cicconi - ha affermato Maurizio Pinciroli, presidente del Cai Legnano - Come Presidente del Cai Legnano non posso che rimpiangere una persona che tanto ha dato alla vita sociale ma come amico di una vita, resta solo un vuoto incolmabile. Fai buon viaggio Emidio".