Addio a Donato Raimondi, storico ex sindaco

Addio a Donato Raimondi: Rescaldina piange il suo ex sindaco.

Addio a Donato Raimondi

Aveva 87 anni e dal 1999 al 2009 è stato sindaco di Rescaldina. Donato Raimondi è venuto a mancare in queste ore. In paese era molto conosciuto per la sua attività politica, che lo ha visto vestire la fascia tricolore per 10 anni, oltre a quella imprenditoriale (sua l’azineda Industrie Carlo Raimondi spa).

Il ricordo del Comune