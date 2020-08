Addio a don Roberto Rondanini, originario di Busto Garolfo

Addio a don Roberto Rondanini, nato il 10 febbraio 1935 a Busto Garolfo e venuto a mancare lunedì 17 agosto 2020.

Anche Busto piange la scomparsa di don Roberto

Don Roberto Rondanini, originario proprio di Busto Garolfo, è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 27 giugno 1964. Poi fino al 1984 è rimasto alla Parrocchia di San Donato Milanese, prima come vicario parrocchiale e, dopo l’ordinazione, come parroco. Tanti anni passati anche a Milano, precisamente nel quartiere della Barona. Dal 1984 al 2010 come parroco a Ss. Nazaro e Celso, ma anche come Decano del decanato Barona dal 1995 al 2000 e dal 2008 al 2010. Sempre a Ss. Nazaro e Celso alla Barona è stato residente con incarichi pastorali nel 2010 e nel 2011. Dopo un ruolo come amministratore parrocchiale a S. Maria Assunta in Quintosole fino al 2018, è rimasto residente nell “sua” Barona.

